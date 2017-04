Ernst Molden spielt im Schöffl

ENGERWITZDORF. Am Freitag, 5. Mai, kommt um 20 Uhr die Jazz-Legende Ernst Molden mit Walther Soyka, Karl Stirner und Kurt Hinterhölzl & Freunde nach Engerwitzdorf. Ungeduldig warten Oberösterreichs Jazz-Fans auf diesen Termin: Ernst Molden gibt sich im Kulturhaus Im Schöffl die Ehre. Mit von der Partie sind Walther Soyka, der Großmeister der Knöpferlharmonie, Karl Stirner, seines Zeichens Zauberer an der Zither, und die legendären Linzer Kurt Hinterhölzl und Freunde.

Und was es an diesem Abend zu hören gibt kann sich sehen lassen: Die Songs aus SCHDROM, Ernst Moldens dreizehnten und aktuellsten Album, werden an diesem Abend ebenso zu erleben sein, wie Molden-Songs aus früheren Alben und die gelungenen Übertragungen amerikanischer Klassiker von Bob Dylan, Johnny Cash, Tom Waits uvm. ins Wienerische. Freuen Sie sich auf berührenden Blues, auf Balladen, Folk - und Geschichten, geschrieben vom echten Leben. Teilweise fröhlich, teilweise traurig. Aber immer positiv, immer ehrlich und wahrhaftig. Und vor allem ein Highlight, das kein Jazz- und Blues-Fan versäumen darf!