Erster langer Trailer zum Sci Fi Film des Jahres "Blade Runner 2049"

10.05.2017, 10:38 Uhr

Ryan Gosling spielt hier Officer K., 30 Jahre nach der Handlung des Originals. Es soll eine große Verschwörung aufgedeckt werden und der ehemalige Staatsdiener Harrison Ford trifft auf den jungen Kollegen K.

In weiteren Rollen sehen wir Robin Wright (House of Cards), Mackenzie Davis (Der Marsianer), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy), Ana de Armas (War Dogs), Sylvia Hoeks (The Lake) David Dastmalchian (Prisoners) und wie schon geschrieben - Jared Leto (Suicide Squad).Das Team für das „Blade Runner“ Sequel stellt sich zusammen aus dem Sci Fi Spezialisten Denis Villeneuve („Arrival“) und in der Funktion des Produzenten arbeitet „Alien“ Mastermind Ridley Scott. Kinostart ist der 05. Oktober 2017Hier geht`s zum Trailer:Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total