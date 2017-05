Finaler Wolverine "Logan" wird entfärbt !! Schwarz-Weiß Fassung spätestens auf der Blue Ray

03.05.2017, 13:48 Uhr

Im Vorfeld des DVD Starts kündigte Regisseur James Mangold noch ein besonders Zuckerl an, da er seinen Film nochmals in einer Schwarz-Weiß Fassung in die Kinos bringen will. Es handelt sich zwar nicht um einen Neuschnitt, somit die idente Fassung des schon gezeigten Kinofilms, jedoch dürfte es interessant sein zu sehen, welche Tiefe die Farblosigkeit dem ohnehin schon sehr düsteren „X-Men“ Spin off verleiht.

Das Datum des 16. Mai für den Schwarz-Weiß Kinofilm wurde bisher nur für die USA bestätigt. Die entfärbte Fassung wird dann auch auf jeder Blue Ray zu finden sein, aber ob oder wann der Streifen in dieser Form bei uns noch im Kino gezeigt werden wird, ist noch unklar.Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total