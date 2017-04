Fotoclub Ottensheim wählte "Foto des Jahres"

24.04.2017, 06:29 Uhr

Hatte im Vorjahr Rudolf Hagenauer noch beide Kategorien gewonnen, so holte heuer Josef Feichtinger mit seinem Schwarzweiß-Landeschaftsfoto die Kategorie Monchrom und Hagenauer erhielt in der Farb-Kategorie mit seinem Foto "Apfelblüte" die meisten Punkte. Die 75-jährige Routinier gewann schon einige Fotowettbewerbe, auch internationale.

Inflation der Bilder

Der Club entschied sich für einen Fotowettbewerb aufgrund der großen Menge an elektronischen Bildern, die heutzutage im Umlauf sind. "Ein Foto ist es erst, wenn es auf Papier gedruckt ist, sonst ist es nur ein elektronisches Bild", weist der stellvertretende Obmann des Vereins, Stefan Weinberger hin. Kürzlich gab es einen Workshop, wie die Bilder für den Druck aufbereitet werden in einem Rahmen und selbsgeschnittenen Passepartout. Der Verein hat einen eigenen Fotodrucker.Viele junge Leute sind derzeit im Fotoclub Ottensheim aktiv. Zu den Clubabenden, die immer am ersten Donnerstag im Monat stattfinden und themenbezogen sind, kommen immer rund 30 Leute, ein Drittel davon sind Frauen.Laut Obmann Kurt Bayer wird es auch nächstes Jahr einen Wettbewerb geben, "aber diesmal spezifisch zum Thema Architekturfotografie". Die erste Gelegenheit gibt es am 29. April bei der Exkursion in die neue Bruckner-Uni.Fotos: Fotoclub Ottensheim (Stefan Weinberger, Claus Stockinger)