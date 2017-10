Georg Höfler und Sigi Mittermayr mit Band „Songs and Tales“

Georg Höfler und Sigi Mittermayr – “Songs and Tales- Tour”

Schon auf ihrem fulminanten Debütalbum „Railroad Ride“ (2015) nahmen uns die beiden Ausnahmemusiker Georg Höfler und Sigi Mittermayr mit auf eine Reise voll von beschwingten Folksongs und balladesken, instrumentalen Perlen: authentische Musik voller Lebenslust und Wärme in einem Mix aus Folk und Blues. Nach mehr als zwei Jahren Erfahrung „on the road“ durch zahlreiche Live-Auftritte, in denen die beiden durch ihren Witz und Charme und vor allem durch ihr musikalisches Können jedes Publikum in ihren Bann zogen, kündigt sich nun eine neue CD an: „Songs and Tales“ schreibt Geschichten über das Leben und gibt Einblicke in die musikalischen Erfahrungen der Künstler. Für die CD-Präsentationstour im Herbst, die sie vom Mühlviertel bis nach Wien und wieder zurück führen wird, haben sich die beiden Multiinstrumentalisten zwei weitere Musiker an Bord geholt, die sie bei der virtuosen Präsentation ihrer Songs mit ausgelassener Spielfreude unterstützen werden. Man darf schon jetzt auf einen Hörgenuss der besonderen Art gespannt sein!



Karten für dieses Konzert sind in der Sparkasse Bad Leonfelden oder unter kultur@kv-titanic.at erhältlich.



Veranstalter: Kultur- und Musikverein TITANIC