Haibach: Beim Wandern Projekte erkunden

HAIBACH. Der heurige Wandertag der Dorfentwicklung und der Gesunden Gemeinde steht unter dem Motto „Energie und Gesundheit“. Am Donnerstag, 26. Oktober wird um 9 Uhr beim Mehrzweckgebäude in Renning gestartet. Um die gesamte Bevölkerung noch stärker in die Dorfentwicklung und Bewusstseinsbildung einzubinden hält man jährlich diesen Wandertag ab. Schwerpunkt der Wanderung ist heuer neben dem Gesundheitsaspekt der Besuch von Einrichtungen die einen bewussten Umgang mit der Energie leben. Yoga-Trainerin Alexandra Weidinger wird den Tag beim Start mit Übungen einstimmen. Weiter geht es über Pelmberg nach Hellmonsödt zur Firma Biotrend die das Betriebsgebäude energieautark betreibt und Einblick in viele Innovationen gibt. Ein Abstecher zum neuen Seniorenheim in Hellmonsödt mit der Möglichkeit Fragen an den Heimleiter zu stellen. Der Besuch beim Energiepionier Armin Stuppacher und der Aussichtswarte „SternGArtl-Blick“ in der Ortschaft Wirth runden diesen Tag ab. Die Gemeinde sorgt wieder für Getränke und Imbiss für die Teilnehmer.

„Außerdem wird bei genügend Teilnehmern heuer auch eine Strecke mit dem Rad vorbereitet die ebenfalls diese Ziele ansteuert“ so Bürgermeister Josef Reingruber..

Dorfentwicklungsobmann Siegi Ehrenmüller weiters: „Auch heuer gehen wir mit unserem Wandertag wieder neue Wege. Das Thema Energie kann mit dem Wandern verbunden werden und die bunte Herbststimmung rund um die Region SternGArtl ist immer ein Erlebnis“.