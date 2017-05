Harry Reichhart präsentiert "Geheimnisvolles Kamtschatka"

Die Naturfreunde Holzwiesen-Gallneukirchen laden am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr ins Kulturhaus Schöffl in Engerwitzdorf zum Vortrag von Harry Reichhart. Eintritt: freiwillige Spenden.

ENGERWITZDORF. Die diesjährige Multimediashow von Weltenbummler Harry Reichhart dreht sich um die Geheimnisse im fernen nordöstlichen Kamtschatka. Im Vorjahr bereiste er mit seiner Gattin und Expeditionsfreunden dieses abgelegene Reiseziel im Nordosten von Russland. Nur 100 km von der Datumsgrenze entfernt ist die Halbinsel nur mit dem Flugzeug oder Schiff erreichbar. Umso eindrucksvoller präsentieren sich Natur und Tierwelt in Kamtschatka: 29 aktive Vulkane gibt es hier zu sehen, Bären beim Lachse-Fangen zu beobachten und unberührte Natur auf weiter Ebene zu erleben.

Braunbär im Küchenzelt

Bären auf Lachsfang

Die erste Vulkanbesteigung führte die Reisegruppe in die Kraterwelt des 2322 m hohen Mutnovskij. Beeindruckende Bilder im UNESCO Weltkulturerbe wo in der Gletscherwelt die Fumarolen (Dampflöcher) den Dampf austreten lassen.Nach heftigen Wetterkapriolen am 2741 m hohen Vulkan Avacinsky bestieg Reichhart im Kljucevkoij Nationalpark den 3055m hohen TolbacikPloskij Krater Gipfel. Bei einer Trekkingtour mit Pferden im Bysstrinkij Nationalpark ernährte sich die Gruppe 5 Tage lang von der Natur: Pilze, Beeren und Fische wurden täglich frisch verkocht. Auf die Frage nach dem spannendsten Erlebnis schildert Harry Reichhart von einem Braunbären, der sich während ihrer Trekkingtour nachts ins Küchenzelt schlich und dort die Essensvorräte plünderte.Den krönenden Abschluss der Reise bildete der Aufenthalt im Kürilen See Nationalpark, ebenfalls ein Unesco Weltkulturerbe. Das Naturcamp liegt am Ozernaja Fluss, den die Lachse auf ihrer Wanderung vom Meer zu ihren Lachplätzen bevölkern. Hunderte Bären tummeln sich am Fluss, um sich ihren Winterspeck anzufressen. Fotos und Videos von Bären, die die schwimmenden Fische aus dem Wasser angeln und sich um gefangene Lachse streiten, garantieren gute und spannende Unterhaltung.