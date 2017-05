Heilbutt & Rosen auf Visite

ENGERWITZDORF. Am Freitag, 19. Mai 2017, um 20 Uhr, begrüßen Heilbutt & Rosen alle Kabarettfreunde in der "Schwarzgeldklinik!" im Kulturhaus Schöffl in Schweinbach. In ihrem aktuellen Programm nehmen die Komiker das Gesundheitssystem aufs Korn. Schmiergeld, Schwarzgeld, Wunderpillen und heiße Nachtdienste im Schwesternzimmer sind ein paar Themen aus dem Repertoire. Mehr Infos: http://www.imschoeffl.at