Jodelworkshop in Eidenberg

EIDENBERG. Der Kulturverein Loawänd lädt am Mittwoch, 24. Mai, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Pfarre Eidenberg zu einem Jodelworkshop ein. Einsteiger sind genauso willkommen wie bereits versierte Sänger. Wer gerne singt und auch verschiedene Jodler lernen möchte, ist frei nach dem Motto „hören, singen, genießen“ eingeladen, sich zu dem geselligen Kurs anzumelden. Als Referentin steht Johanna Dumfart aus Eidenberg zur Verfügung. In einer Musikantenfamilie aufgewachsen, kam sie schon von klein auf mit Volksmusik in Berührung, singt heute mit besonderer Vorliebe Jodler und kann durch ihr Gesangsstudium auch Hilfestellungen und Tipps zum Umgang mit der Stimme geben. Anmeldung bis Mittwoch, 17. Mai, unter kulturverein.loawaend@hotmail.com oder unter Tel. 0699/1107 9864 0.Kosten pro Person: 15 EuroDie Kursgebühr kommt dem Kulturverein Loawänd zu Gute.