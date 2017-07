JVP Altenberg lädt zum Haweiifest

ALTENBERG. Von Freitag, 4. August bis Samstag, 5. August geht wieder das Haweiifest in der Katzgrabenstraße 90 der Jungen ÖVP Altenberg über die Bühne. Am Freitag sorgen die Bands Zweikanalton und Exit 207 für gute Stimmung und am Samstag heizen die DJs Badetasche und Flip Capella so richtig ein. Nicht nur für musikalische Unterhaltung, sondern auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Die bekannte Cocktailbar mit der beliebten Vodka-Melone, das CostABier-Schiff mit allem was das „Bier-Herz“ begehrt sowie die berüchtigte Tequila-Bar im Zentrum von Hawaii bieten für jeden Geschmack die richtige Erfrischung. Ein weiteres Highlight ist die Vulkan-Bar in der Mixgetränke mit Fanta angeboten werden. Außerdem freuen sich die Hula-Hula-Girls in der SchnappEs-Bar darauf, den Durst der Besucher zu löschen. Wer lieber bei den Klassikern bleibt kommt beim Hawaii-Fest nicht zu kurz: zwei Mix Bars sowie die große Hauptschank bieten alles, was man abseits von Hawaii gewöhnt ist.