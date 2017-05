Anmeldung für Aussteller

LICHTENBERG. Zum dritten Mal findet am Samstag, 20. Mai, von 9 bis 12 Uhr der Kofferraumflohmarkt in Lichtenberg statt. Der alte Sportplatz wird zum Basar, auf dem jeder das verkauft, was er selber nicht mehr braucht. Von Hausrat über gebrauchte Kleidung bis hin zu Sportgeräten.Aussteller sollen sich unter melanie.woess@aon.at oder Tel. 0650/9209 033 anmelden. Pro Autobreite wird ein Unkostenbeitrag von 5 Euro vor Ort eingehoben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.