Livemusik im GH Post: Gorilla Mask

Am Samstag, 14. Oktober spielen ab 21 Uhr auf Einladung des Kulturvereins KOMA die Formation Gorilla Mask im Gasthaus zur Post in Ottensheim.

OTTENSHEIM. Peter Van Huffel's "Gorilla Mask" ist eine von dem kanadisch-flämischen Altsaxofonisten Peter Van Huffel gegründete Punk-Jazz-Formation mit Standort in Berlin. Seit 2009 haben sie drei Alben veröffentlicht, das aktuelle "Iron Lung" im Jahr 2017.



Als Saxofonist und Improvisator steht Peter van Huffel klar in der Tradition von Albert Ayler, Peter Brötzmann und John Zorn; in der Musik aber hört man auch Einflüsse von unter anderem Black Flag, The Stooges und Rage Against the Machine. Zusammen kombinieren Gorilla MASK die Kraft und Autorität einer Rock-Rhythm-Section mit einer rastlosen und kreativen Energie, die sie immer wieder an den Rand des totalen Chaos taumeln lässt.



Peter van Huffel: Altsaxophon

Roland Fidezius: Bass

Rudi Fischerlehner: Schlagzeug