Maifest mit Maibaumkraxl'n in Ottensheim

OTTENSHEIM. Am Sonntag, 30. April und Montag, 1. Mai, findet das Maifest der Landjugend Ottensheim-Puchenau am Rodlgelände in Ottensheim statt. Die Veranstaltung startet am Sonntag um 18 Uhr mit dem traditionellen Maibaumaufstellen.

Von 20 bis 23 Uhr sorgen "Auge und So" für tolle Stimmung und danach geht es mit Partymusik an der Bar weiter. Am Montag beginnt ab 10 Uhr der Frühshoppen, wo die "Dühaschla" für gute Laune sorgen. Je nach Wetterbedingungen kann beim Maibaumkraxl'n um 14 Uhr jeder sein Können unter Beweis stellen. Für die Kinder wird es am Montag eine Kinderhüpfburg geben.