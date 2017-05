Neues Bild für Stephen Kings "Der dunkle Turm" und baldiger Teaser Trailer...?

02.05.2017, 11:01 Uhr

Zusätzlich zu diesen Meldungen, hat Yahoo (über Bloody Disgusting) ein neues Szenenbild veröffentlicht, auf dem Roland Deschain (Idris Elba) und seinen Begleiter Jake Chambers ( Tom Tayler) in den Straßen von New York zu sehen sind.Zum Plot:Der Revolvermann Deschain ist der letzte seiner Art und befindet sich im Kampf mit dem Mann in Schwarz – Walter O`Dim – gespielt von Matthew MConaughey. Deschain hat den festen Entschluss, O`Dim daran zu hindern, den dunklen Turm zu zerstören, welcher für den Zusammenhalt des gesamten Universums sorgt. Auch ist er der einzige, der dies zu verhindern mag und wir stehen mit dem ersten Film vor dem Auftakt des Kampfes um das Schicksal aller Welten…..Laut King selbst ist die achtteilige Buchreihe, das wichtigste Werk aus seiner Feder, jedoch wie schon im Vorfeld bekannt wurde, schafft Regisseur Nikolaj Arcel keine reine Verfilmung, sondern eine abgeänderte Version mit einer Art Fortsetzung. Wir sind gespannt.Anvisierter Kinostart ist der 10. August.Beitrag erstellt von:Lindorfer Bernhard / Film-Total