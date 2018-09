Pfanns extra-schräges "Sumpf"-Album ist da – Wir verlosen drei CDs

12.09.2018, 12:16 Uhr

Am 14. September erscheint Rudy Pfanns neue CD "Geboren im Sumpf".

LINZ (fog). In einer Zeit, als es noch mehr sumpfige Wiesen neben Mühlviertler Bächen gab, wuchs Rudy Pfann in Helfenberg auf. Daher rührt der Titel "Geboren im Sumpf". Der Wahl-Kirchschlager denkt zwar im Mühlviertler Dialekt, singt aber meist im österreichischen Deutsch. "Weil ich beim Singen Distanz zu mir selbst brauche." Vor der Volksmusik habe er "Respekt, aber es ist nicht meine Sache". In das Fahrwasser der hippen Lederhosen-Popularkultur will der 58-Jährige schon gar nicht geraten. Seine Lieder sind satirisch-nostalgisch.

"Kleine Brücke von Helfenberg"

Zur Sache

Wolfgang Pammer, Label-Boss seines Herausgebers DIEgital Records, bezeichnete ihn als "Helge Schneider des Sterngartls". Pfann, hauptberuflich HTL-Lehrer für analoge Drucktechnik, ist seit 40 Jahren als Musiker aktiv mit Austria Knochenschau, Peter Androsch, Urfahraner Aufgeiger, Los Torpedos, RudyPfann & apollo3", The Big Easy und Eela Craig.Nostalgie kommt beim Hit "Die kleine Brücke von Helfenberg" durch. Er bezieht sich auf das Jahr 1965, als die Steinerne Mühl reguliert wurde. "Da rissen sie sie ab", singt Pfann. "Ich habe lange gesucht, wo dieses ´si si` drinnen ist, das an die italienische Phonetik anknüpft, die in den 50er/60er-Jahren modern war. Beinahe jeder Helfenberger kennt diese Nummer.Rudy Pfann: "Geboren im Sumpf" (DIEgital Records 2018) ist erhältlich bei :Buchhandlung ALEX, Hauptplatz LinzKaufhaus HOLE, Bad LeonfeldenBäckerei WOLFMAYR, Helfenbergund auf allen digitalen Plattformen ab 14. September 2018Sa, 22. Sept., 19.30, Spätsommerfest Steinmetzplatzl, Linz-Urfahr;Fr, 16. Nov., 20.00, LEO, Bad Leonfelden;Sa, 29. Dez., 20.00, Kräuterwirt Dunzinger, HirschbachFr, 18. Jän., 20.00, Casino Linzjeweils begleitet von "Stammtisch"