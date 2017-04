Ponywanderung nach Neumarkt

GALLNEUKIRCHEN. Zur Ponywanderung am Sonntag, 7. Mai lädt das Diakoniewerk gemeinsam mit den Naturfreunden Gallneukirchen/Holzwiesen. Treffpunkt ist um 9 Uhr beim Streichelzoo am Linzerberg, der Aufbruch in das rund 16 Kilometer entfernte Neumarkt ist für 9.30 Uhr geplant. Mit den Tieren wird über Gallneukirchen ins Kleine Gusental entlang der Trasse der ehemaligen Pferdeeisenbahn nach Neumarkt gewandert. Die reine Gehzeit beträgt etwa vier Stunden. Am Ziel besteht die Möglichkeit im Gasthaus Ochsenwirt einzukehren. Zurück geht es mit dem Postbus. Informationen bei Roland Atzlesberger unter Tel. 0664/8582 732