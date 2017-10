AT

SCHWEINBACH. Die Sportunion Schweinbach lädt am Samstag, 18. November, ab 20 Uhr zum Sportlerball ins Gasthaus Plank. Die Band Stand UP, eine Mitternachtseinlage der Fußballer sowie Tombola und Playerslounge mit Cocktailbar warten auf die Gäste.



Vorverkaufskarten (VVK: € 8,- | AK: € 10,-) sind im Sportbuffet, im Spar-Markt in Schweinbach sowie bei den Spielerinnen und Spielern der Sportunion erhältlich.