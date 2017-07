Stressabbau beim Schmuck basteln

15.07.2017, 22:05 Uhr

MiraJolie – eine ofenaushärtende Schmuckkeramik von GONIS – erfüllt hier alle wichtigen Kriterien dafür:Kneten entspannt. Wir kennen sie alle, die Stressbälle, die man zur Entspannung drücken kann. Mit einer Knetmasse wie dem MiraJolie kann man beim Kneten genauso Stress abbauen, und gleichzeitig die ganze Welt um sich vergessen.Entspannend auch deshalb, weil beim Gestalten einer Kette viele gleiche oder ähnliche Perlen gebraucht werden. Die dazu notwendigen wiederkehrenden Bewegungen gleichen einer Meditation. Schließlich freut man sich am Ende über sein fertiges Werk, kann die Kette selbst tragen oder verschenken.Auch für Kinder ist MiraJolie ein idealer Zeitvertreib, denn auch sie lieben es zu kneten!Wer lernen möchte, wie man mit MiraJolie arbeitet hat am 01.08.2017 in Urfahr die Möglichkeit dazu.Hier finden im Gasthaus Lüftner zwei Workshops statt. Von 14 – 17 Uhr können Kinder ein „Mensch ärgere dich nicht – to go“ basteln. (Für Kinder von 4-7 Jahren mit Begleitung und ab 8 Jahren ohne Begleitung. Die Workshop Gebühr inkl. Materialkosten beträgt 15 €.)Ab 18 Uhr gibt es einen Schmuckworkshop für Erwachsene. Dieser Workshop kostet 25 €.Anmeldungen bitte bis 24.07. bei Ursula Hofstätter unter 0699 / 1970 1561 oder unter ursula.hofstaetter@gonismail.at