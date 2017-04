The Ghost and the Machine – Samstag, 22. April 2017 – 20 Uhr 30 – Warschenhofergut – Gallneukirchen

« TROADKASTN JAM – OPEN MIC NIGHT – Fr./Sa. 19./20. Mai 2017 – 20:00 Uhr – WarschenhofergutEva Rossmann – Lesung mit Musik- 13.Jänner 2017 um 20:30 Gasthaus Penkner Alberndorf »The Ghost and the Machine – Samstag, 22. April 2017 – 20 Uhr 30 – Warschenhofergut – GallneukirchenTHE GHOST AND THE MACHINEReservierung: http://www.gallnsteine.at/reservierungen/ und Abendkassa.2017-04-22_theghostandthemachinelarge

THE GHOST AND THE MACHINEAndi Lechner – Resonatorgitarren, VocalsHeidi Fial – Kontrabass, Percussion, VocalsMatthias Macht – SchlagzeugDie Wiener Band THE GHOST AND THE MACHINE spielt raue und ehrliches Songs – intim und ungezähmt. Die metallischen Obertöne der Resonatorgitarre treffen auf die hölzernen Untiefen des Kontrabasses, vergessene Geister werden herauf beschwört, Unverhofftes wird offenbart – Und es rockt.Die daraus entstehende Einheit gewährt beschwörende Einblicke in einEintritt: 15 €, Mitgl. 13 €, unter 23 Jahre 7,50 €Reservierungen unter: http://www.gallnsteine.at/reservierungen/