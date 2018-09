Top Direktvermarkter in Urfahr-Umgebung

05.09.2018, 11:07 Uhr

Urfahr stellte fünf GenussKronesieger mit Rohwürsteln, Apfelsaft, Bio-Brot, Topfen und Ziegenliptauer.

Internet & Schmankerl-App

URFAHR-UMGEBUNG. Aktuell gibt es 275 Direktvermarkter im Bezirk, das heißt landwirtschaftliche Betriebe, die ihre Produkte nicht über den Handel absetzen, sondern über Hofläden, Bauernmärkte oder sogenannte Foodcoops.Urfahr-Umgebung ist der Spitzenreiter bei den oö. Direktvermarktern. Die Urfahraner Landwirte nutzen dabei die Linz-Nähe, wo der Bedarf an regionalen Produkten hoch ist.Das meiste Geschäft wird in Urfahr-Umgebung mit Fleisch gemacht, das 154 Betriebe anbieten, gefolgt von Eiern (86 Betriebe), Milch- und Milchprodukten (73 Betriebe), alkoholischen Getränken (69 Betriebe) sowie Gemüse und Pilzen (45 Betriebe). Zum Teil nützen die Landwirte Internet & Co, um ihre Produkte zu vermarkten. Auf der Internet-Seite www.gutesvombauernhof.at können Direktvermarkter nach Bezirk, Produkt und zusätzlich nach prämierten Produkten oder Vertriebswegen gesucht werden.Zusätzlich gibt es ein sogenanntes Schmankerl-Navi, eine spezielle Handy-App, die automatisch die nächsten Ab-Hof-Betriebe, Bauernläden- und Bauernmärkte, Biobetriebe, etc. anzeigt. Das Schmankerl-Navi gibt es zum Gratis-Download unter www.gutesvombauernhof.at/oesterreich/app.html#content_top

Fünf GenussKronesieger

Die sogenannte "GenussKrone" ( www.genusskrone.at ) ist die höchste Auszeichnung für regionale bäuerliche Lebensmittel in Österreich. Fünf dieser quasi "Landesmeister" kommen heuer aus dem Bezirk:• Franz und Clemens Aichberger, Oberweitrag 10, 4203 Altenberg holte die "Speckkrone" mit Rohwürstel.• Siegrid und Franz Allerstorfer, Oberndorf 15, 4101 Feldkirchen, die "ObstKrone" mit Apfelsaft.• Johanna Haider, Gratz 4, 4209 Engerwitzdorf, die "BrotKrone" mit ihrem Bio-Jausenlaiberl.• Monika und Andreas Mairhofer, Oberreichenbach 1, 4209 Engerwitzdorf, die "KäseKrone" mit Topfen.• Ingrid und Franz Sonnberger, Kohlgrub 6, 4193 Reichenthal, gewannen ebenso die "KäseKrone" mit einem Bio-Heumilch-Ziegenliptauer.