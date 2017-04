Traditioneller Weinfrühling in Ottenschlag

AT

, Wintersdorf 17 , 4204 Wintersdorf AT

Roadlhof , Wintersdorf 17 , 4204 Wintersdorf AT

OTTENSCHLAG. Zum traditionellen Weinfrühling laden die drei Bürgermeister der Gemeinden Ottenschlag, Haibach und Reichenau mit ihren Teams am Samstag, 6. Mai um 18 Uhr in den Roadlhof in Wintersdorf ein. Ausgewählte Weine aus Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland warten auf die Besucher. Bäuerliche Spezialitäten und Käseteller sorgen für das leibliche Wohl. Höhepunkt dieses Abends ist die Trachtenmodeschau von Country Line Egger Trachten aus Linz. Die Models kommen aus den drei Gemeinden.