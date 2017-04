TROADKASTN FESTIVAL – Freitag 23. Juni 2017 – Warschenhofergut – Gallneukirchen

Troadkastn FestivalZum sechste Mal findet heuer am Warschenhofergut das Musikfest im Troadkastn statt. Und 2017 wird es wahrlich international. Zum einen kommt Hollands Topbluesband nach Gallneukirchen – die Marble Tones, zum anderen konnten wir Tobias Hoffmann, den Gitarrenwunderwuzzi und WDR-Jazzpreisträger gewinnen. Weiters unter anderem: h.a.n.s., Edi Nulz, Herbie Dunkel Duo, Harp Attack…..

Freitag: 23. 06. 2017Herby Dunkel DuoHerby ist ein Wiener Bluesgitarrist und versierter Sänger, der seit vielen Jahren mit seiner Musik die Leute quer durch das Land begeistert. Ob mit seiner Band, den Mudcats, solo oder als Duo: sein stark countryhafter Blues ist ein echter Leckerbissen. Mit dabei der Blues- und Rockabillybassist Benji Hösel.Hillside Country SessionRaphael Wressnig (Hammondorgan)Timo Brunnbauer (Slideguitar)Jörg Brunnbauer (Drums)Der steirische Kapazunder an der Hammondorgel trifft auf die Troadkastnorganisatoren! Gemeinsam werden die drei in der Besetzung organ, drums and slide guitar den Stadl zum Wackeln bringen.Gespielt wird, was Freude macht: moderner Countryblues oder groovige Lines. Egal. It is all about having Fun! Weltweite, interstellare und oberösterreichische PREMIERE!Tobias Hoffmann Trio (D)Tobias Hoffmann – Guitar & BanjoFrank Schönhofer – BassEtienne Nillesen – DrumsTobias und sein Trio bearbeiten mitunter bekannte Songs der Popgeschichte und erfinden diese in einer lässigen Art und Weise. Tobias Hoffmann wurde 2016 WDR Preisträger in der Kategorie Improvisation„Gäbe es hier Sterne zur Bewertung, man müsste Tobias Hoffmann das Universum zu Füssen legen!“ (JazzThing 2016)Eintrittspreise 2017:Tageskarte: € 21,- (für Gallnsteine-Mitglieder: 17,-)Festivalpass: € 34,- (28,-)Halbpreis für unter 23 Jährige!