TROADKASTN FESTIVAL – Samstag 24. Juni 2016 – Warschenhofergut – Gallneukirchen

Troadkastn FestivalZum sechste Mal findet heuer am Warschenhofergut das Musikfest im Troadkastn statt. Und 2017 wird es wahrlich international. Zum einen kommt Hollands Topbluesband nach Gallneukirchen – die Marble Tones, zum anderen konnten wir Tobias Hoffmann, den Gitarrenwunderwuzzi und WDR-Jazzpreisträger gewinnen. Weiters unter anderem:Samstag: 24. o6. 2017FREE CONCERT & BEER TASTING: 17.00…… ab 17 Uhr bei FREIEM EINTRITT: Bierverkostung derTragweiner Beer Buddies und Blues von HARP ATTACK(Reynhard Bögl mit Fritz Glatzl).

FESTIVAL CONCERTS: ab 20.00H.A.N.S.Anna Anderluh…. Unopernhaftes OrganHelgard Saminger…. Flötende FlatulenzenClemens Sainitzer – Cello, Cello ud CelloJulian Preuschl – Beatbox, TrompeteDas anarchische Frauenduo war schon einmal Gast im Troadkastn. Dieses Mal wird die Formation als Quartett auftreten.„HANS ist eine frische Brise, ein Tritt in den Hintern, die die ZuseherIn zuerst einmal hochschrecken lässt.“ (FM4) www.hansmusi.atEdi Nulz (AT/D)Siegmar Brecher – BassklarinetteJulian Adam Pajzs – Tenor- und BaritongitarreValentin Schuster – Schlagzeug und TaschenklavierIn der eigenwilligen Besetzung Baritongitarre, Klarinette und Schlagwerk werden sämtliche musikalische Grenzen gesprengt.Da stellt sich nicht die Frage Jazz oder Rock oder doch was anderes? Zudem: die drei sind wahrhafte Unterhalter auf der Bühne! „Dass es prima läuft bei der Band, hat sicher auch damit zu tun, dass gemeinsam komponiert wird. Edi Nulz, eine zusammengeschweißte Partie!“ (CONCERTO)Marble Tones (NLAnne-Maarten ‘ Hills’ van Heuvelen – Vocals, BassBen ‘The Thumb’ Bouman – HarpA.J. Folkerts – GuitarsRogier Berben – DrumsFür einen fulminanten Abschluss wird die holländische Bluesband Marble Tones sorgen. Mit Ben Bouman haben sie zudem einen echten Kapazunder an der Harp mitdabei. Blues DeLuxe zum Abschluss eines hoffentlich inspirierenden Festivals!www.marbletones.comEintrittspreise 2017:Tageskarte: € 21,- (für Gallnsteine-Mitglieder: 17,-)Festivalpass: € 34,- (28,-)Halbpreis für unter 23 Jährige