"Unser Dorf" soll Umweltgedanken förden

Das „FestFürDieZukunft“ am Freitag, 9. und Samstag 10. Juni in der Gusenhalle ist die Abschlussveranstaltung der WeltUmweltWochen 2017.

GALLNEUKIRCHEN. Die Veranstalter des "FestFürDieZukunft" haben sich etwas Besonderes einfallen lassen: "Unser Dorf" ist ein nachgestellter Marktplatz, umgeben von einem Bauernhof, einem Kaufladen, einer Werkstatt und einem Gasthaus einen. Die fiktive Ortschaft bietet regionalen Ausstellern die Möglichkeit, Umweltthemen, wie regionale und biologische Lebensmittel, nachhaltiger Lebensstil, Energie und Mobilität in einem entsprechenden Rahmen zu präsentieren.Das Fest wird aus „GreenEvent“. Es werden ausschließlich regionale, biologische und fair gehandelte Speisen und Getränke angeboten, auf Abfallvermeidung bzw. Abfalltrennung geachtet und alle, die klimafreundlich zur Veranstaltung kommen, mit einem Willkommensgeschenk belohnt.

Fairtrade-Modenschau

Neben der Preisverleihung der "Freunde der Erde"-Sammelpass-Aktion und dem Abschluss des Klimaschulen-Projektes erwartet die Besucher am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr eine Fairtrade-Modeschau, die Aktion KochtopfStattMistkübel, u.v.m.Die Idee für das Projekt „Unser Dorf“ stammt vom Künstler Andreas Feigl und wird von der Stadtgemeinde, der KEM SternGartl-Gusental, dem AK KlimaBündnis Gallneukirchen und dem Klimabündnis OÖ in Kooperation mit Betrieben, Organisationen und Initiativen durchgeführt.