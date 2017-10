Wege zu heiterer Gelassenheit in Reichenau

REICHENAU. Am Donnerstag, 19. Oktober lädt das kbw Reichenau um 19:30 Uhr ins Pfarrheim zu einem Vortrag über die Lebensqualität Humor. Getreu seinem Motto „humor up your life“ zeigt der Vortragende Michael Trybek Wege vom Überernst zu heiterer Gelassenheit auf. Trybek bündelt seine Erfahrungen als therapeutischer Clown mit Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung, um das Publikum zu animieren, die gesundheitsfördernde und stärkende Wirkung von Humor zuzulassen. Der Buchautor und Impulsgeber hält seit 1995 als selbstständiger Redner Vorträge im deutschsprachigen Raum, England und Italien.