Altenberger Frühjahrskonzert war "einfach tierisch"

11.05.2017, 13:12 Uhr

Junges Ensemble zeigte Können

Das Schlagzeugensemble „Funky Drums“, bestehend aus Andreas Ramerstorfer, Lukas Hofer, Michael Witzmann, Maximilian Hainzl und David Schwabegger, nahm vor Kurzem am Wettbewerb Musik in kleinen Gruppen in Lacken teil und erreichte in der Altersklasse B 93 Punkte.