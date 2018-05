Favoritensieg bei der Gramastettner Mostkost

07.05.2018, 09:40 Uhr

Favoriten-Sieg

Nach fünf sieglosen Jahren gewann heuer wieder einmal die Familie Bauernfeind aus dem Ortsteil Koglerau – sogar in allen drei Kategorien. Mostsommelier Klaus Bauernfeinds Produkte gelten als das Maß aller Dinge in der Region. Eine Jury aus 16 Personen hatte die Moste in den Kategorien Apfel-Birne, Apfel und Birne blind verkostet. Es gab schon Jahre mit zirka 50 Mostproben, aber weil 2017 ein schwieriges Obstjahr war, wurden von den Gramastettner Mostmachern nur 19 Proben eingereicht. Ortsbauernobmann Josef Reischl ist dennoch von der Qualität der Proben begeistert, die sich jedes Jahr weiter steigern würde. Präsentiert wurde bei der Mostkost auch die sogenannte "Mostkost-Box", in der ausschließlich Produkte von Gramastettner Landwirten verpackt sind. "Das Regionale kommt immer besser bei den Leuten an", betont Josef Reischl.