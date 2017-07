Hochklassige Ballwechsel beim 2. Feldkirchner Bratpfannenturnier

25.07.2017, 12:29 Uhr

Schlussendlich konnten Gundi Gubo und Maria Peherstorfer mit einem mühevoll gestalteten Kostüm die Jury am meisten überzeugen und gleichzeitig die Outfit-Wertung für sich entscheiden. Auch bei der Wahl der Pfanne ließen die Athleten nichts unversucht. Jedes Doppel bewies viel Gefühl für das Material und wusste das Publikum mit hochklassigen Ballwechseln zu unterhalten.Am Ende eines actionreichen Turniers standen sich wie im Vorjahr Bernhard Paschinger / Gerhard Seidl und Bernd Wildner / Jakob Wildner im Finale gegenüber. Auch in diesem Jahr schafften es Paschinger/Seidl, die Oberhand zu behalten und ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen. Der dritte Platz ging an Matthias Asenbaum und Stefan Peherstorfer.Für die Union Feldkirchen war es ein mehr als gelungener Nachmittag, an dem sich viele Mitglieder unterschiedlicher Sektionen begegneten und gemeinsam ihre Freude am Sport auslebten.FOTOS: KARL WURZINGER (16)