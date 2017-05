Jungmusiker spielten unter dem Motto "Spring Sounds"

08.05.2017, 07:46 Uhr

Die JukaWa setzte das Programm fort und auch in diesem Konzertteil hatte Walt Disney seine Finger im Spiel. Der Titelsong „Let it go“ aus dem Film „Die Eiskönigin“ und zwei weitere Stücke mit dem Titeln „Impressions Of a City“ und „Spirit of Music“ wurden zum Besten gegeben. Hinter der Abkürzung JukaWa steht die Jugendkapelle aus Walding. Als Abschluss nahmen alle 44 Jungmusiker der drei Musikkapellen auf der Bühne Platz. Den Start machte das Stück „Disney On Parade“. Danach wurde das Publikum ins Zauberland von Kurt Gäble entführt. Der Soundtrack von „Mission Impossible“ schloss das abwechslungsreiche Konzertprogramm ab. Das Musizieren in einer größeren Gruppe fordert und fördert die jungen Musiker. Noch mehr Spaß macht es, wenn durch das Zusammenlegen von mehreren Kapellen alle Instrumentengruppen vertreten sind und ein toller Klang entsteht.Eine Hörprobe gibt es für alle Interessierten: