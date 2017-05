Vernissage "Eigentlich ist alles ganz einfach" mit KONI OBERHAUSER in der Galerie Königsberg

Die Galerie Königsberg lädt zur Ausstellung von Pastellkreidebilder, Zeichnungen und Porzellanarbeiten von Koni Oberhauser herzlich ein.Die Künstlerin wurde in Knittelfeld geboren, hat ihre Kindheit inSaalbach/Hinterglemm verbracht und in Linz Keramik studiert. Sie lebt mit ihrer Familie in einem Haus im Grünen in Hagenberg, wo sich auch ihre Werkstatt und ein Atelier befindet.In den Werken von Koni Oberhauser wird das Königskind – vom Himmelgefallen – lebendig. Es erscheint in ihr, aus ihr. Aber auch Könige, Königinnen, Prinzessinnen und Prinzen – schlichte, fröhliche Gestalten – erinnern schalkhaft daran, dass es auch noch andere Wirklichkeiten gibt, die zu erforschen sich tausendfach lohnt.

Zur Eröffnung spricht Landesschulratsdirektor HR Dr. Peter Sonnberger.Die Galeriebesitzer Irene Lindmeier und Franz Reisinger freuen sich auf Ihr Kommen!Termin: Freitag, 12. Mai 2017, 19:00 UhrGalerie Königsberg, Königsberg 15www.galerie-koenigsberg.at