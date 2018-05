Zweiter Markttag des Diakoniewerkes mit Stöbereck-Übersiedelung in Oberneukirchen

04.05.2018, 23:01 Uhr

Die Ortsbäuerinnen von Oberneukirchen lockten mit frisch gebackenen Bauernkrapfen, Speck und Brot. Hochwertige Käsesorten aus Ziegen- und Kuhmilch boten die Langzwettler Käsebauern an, Naturöle Pauss war mit ihren wunderbaren und schon mehrmals ausgezeichneten Ölen vertreten, Bioweine konnte man am Stand von SCHWARZSPECHT aus Reichenthal nicht nur verkosten, sondern auch käuflich erwerben. Den passenden Tropfen für jeden Gaumen gab es von der Edeldestillerie „Waxenberger Edelbrände“. LoRe GIN und seine kleine Schwester LoRe SLOE-GIN kamen bei den Besuchern sehr gut an. Ein Muss für jeden Genießer war auch das neue Bio Eis der Familie Stadler. Der Second-Hand-Laden Stöbereck des Hilfswerkes übersiedelte wieder in das beliebte SOMMERQUARTIER. Mit ausgewählten modischen und schicken Kleidungsstücken, Accessoires, Bücher und vielem mehr und das zu günstigen Preisen war und ist das Hilfswerk-Team in der ehemaligen Post wieder für seine Kunden da.NEUE ÖFFNUNGSTERMINE DES STÖBERECKS AB MAI 2018 am Marktplatz 43:Dienstag und Donnerstag: 9:00 Uhr bis 11 UhrDienstag und Freitag: 14:00 Uhr bis 16 Uhr