3500 Biker bei Motorradsegnung in Gallneukirchen

01.05.2017, 22:52 Uhr

Für das ausgezeichnete Catering waren auch heuer neben der Manufraktur Riepl (Gratulation an Birgit Riepl mit ihrem Team) die Mitglieder des MRC Gallneukirchen verantwortlich. Einige Sponsorenfirmen (Honda Magnum Traun, Reifen John, Leitwolf und andere mehr) mit ihren Produkten vertreten. Bei Reifen John gab's darüber hinaus noch ein Gewinnspiel.Nicht nur Bürgermeisterin Gisela Gabauer konnte die BesucherInnen persönlich begrüßen, auch der der Bürgermeister der größten Nachbargemeinde Engerwitzdorf, Herbert Fürst, stattete mit seiner Gattin der Veranstaltung einen Besuch ab.In mittlerweile gewohnter Weise führten Josef Danner, Pastoralassistent in Linz-Ebelsberg, Klemens Hager aus Gallneukirchen die "eigentliche" Feier durch. Sie sprachen vielen TeilnehmerInnen aus der Seele und regten auch zum Nachdenken an. Man merkte, dass sie selbst mit beiden Beinen im Leben stehen und auch selbst Biker sind. Im Anschluss an die Feier segneten die beiden die FahrerInnen samt ihren Motorädern am Festgelände und entlang der Umfahrung von Gallneukirchen, die auch als riesige Parkfläche herhalten musste.Anschließend fand eine landschaftlich äußerst reizvolle Ausfahrt über Alberndorf, Neumarkt und Unterweitersdorf statt, die von den beiden begleitenden Motorradpolizisten und den zahlreichen Streckenposten hervorragend abgesichert wurde.Nach der Rückkehr warteten am Festgelände noch das hervorragende Catering und viel Zeit und Platz zum gemütlichen Plaudern und Fachsimpeln.Wie auch in den vergangenen Jahren wurde auch heuer um Spenden für soziale Hilfeleistungen in Gallneukirchen gebeten. Auch die Spenden dieses Jahres kommen wieder bedürftigen Familien in und um Gallneukirchen zugute.