71 Radfahrer hatten Herwig Kolar geschlagen

24.09.2018, 09:05 Uhr

Ehrung für Challenge "Schlag den Energiemanager" bei Mobilitätszirkus in Walding.

WALDING. Bei der Challenge "Schlag den Energiemanager" hatten sich 236 Radfahrer angemeldet um gegen den Energieemanager der Region Urfahr West, Herwig Kolar anzutreten. Es gab zwei Wertungen, wobei es darum ging Kolar entweder bei der Anzahl der Kilometer oder bei den Radtagen in einem gewissen Zeitraum zu übertreffen. Am Ende rangierte Kolar in der Streckenwertung mit 890 Kilomtern auf Platz 72, die er in 33 Tagen gesammelt hatte. Der Rekord lag bei 5.520 Kilomtern beziehungsweise 92 Radtagen. Die geloste Siegerin mit dem Spitznamen "Kuk" hat den Hauptpreis, ein tolles Fahrrad von Intersport Pötscher erhalten. Alle anderen, die am Freitag zur Preisverleihung kamen wurden mit tollen Preisen wie Radtrikots, Genusskörbe, Schlösser, Helme und vielen mehr beschenkt.

Mobilätszirkus

Die Preisverleihung fand beim Mobilitätszirkus in Walding statt. Bei strahlendem Sonnenschein an einem der letzten Sommertage in diesem Jahr hatten sich einige Aussteller dem interessierten Publikum präsentiert. Akku Mobil aus Ottensheim, Sport Pötscher, Fahrradgeschäft Deinrad, Physiotherapereut Michael Rechberger, Die Carsharing Flotte von U.WE Mobil, ein Tesla, E-Roller, boten ein rundes Angebot rund um das Thema Mobilität geboten und ein Bild abgegeben wie man in Zukunft unterwegs sein wird.