Arthofer: "Müssten Teile des Betriebs still legen"

26.07.2017, 20:00 Uhr

Die Feldkirchner SP-Gemeinderatsfraktion spricht sich gegen den Kiesabbau der Firma Arthofer auf deren Gründen in Bergheim aus.



Geringe Gefahr für Grundwasser

Sicht- und Lärmschutz

FELDKIRCHEN/HARTKIRCHEN (reis). „2020 geht uns der Rohstoff aus. Ab diesem Zeitpunkt wollen wir den Schotter auf unseren Flächen in Bergheim abbauen“, erklärt Geschäftsführer Johann Arthofer, „deshalb haben wir das Areal im Jahr 2000 als Bestbieter vom Land Oberösterreich erworben.“ Sein Sohn Johannes Arthofer stellt klar: „Wenn es uns nicht gelingt, Schotter in Bergheim gewinnen zu können, dann müssen wir Teile unseres Betriebes still legen.“ Derzeit sind bei der Firma Hans Arthofer GmbH 75 Mitarbeiter beschäftigt, darunter auch viele aus Feldkirchen. Die ablehnende Haltung der Gemeinde Feldkirchen, verkörpert durch die absolute SP-Mehrheit im Gemeinderat, kommt für die Firma Arthofer doch sehr überraschend. „Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, dass wir in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der im Gemeinderat vertretenen Parteien und unserer Firma ein gemeinsames Projekt entwickeln können“, blickt Johannes Arthofer auf den aus seiner Sicht durchaus optimistischen Beginn zurück.Aus Sicht des Projektbetreibers hätte die durch den Abbau entstehende Seenlandschaft zwischen Landshaag und Bergheim als langfristiger Ersatz für die Badeseen in Weidet aufgebaut werden können, die ja im Überflutungsgebiet für das Donauhochwasser liegen. Auch die Möglichkeit für eine Landesgartenschau sei angedacht worden „Wir haben haben der Gemeinde bei der Nachnutzung jegliches Mitspracherecht eingeräumt“, so Johannes Arthofer. Und sein Vater Johann fügt hinzu: „Das Verhältnis zur Gemeinde war immer positiv, wir haben zur Sanierung von Straßen freiwillig 80.000 Euro beigesteuert und rund 1.000 kostenlose Gerätestunden für die Beseitigung von Hochwasserschäden geleistet!“In einem GUT-Gutachten (Gruppe Umwelt+Technik GmbH) wird das Gefahrenpotenzial durch den Schotterabbau für das Grundwasser im nördlichen Eferdinger Becken als gering eingestuft. Als Einschränkung wird jedoch die intensive landwirtschaftliche Nutzung im Fassungsbereich des Brunnens genannt. Allerdings wird festgehalten, dass der Brunnen Bergheim der Gemeindewasserversorgungsanlage, aus dem 90 Prozent des Trinkwassers bezogen wird, unbedingt zu verlegen ist. Ein lösbares Problem.Als vor einer Präsentation des Projektes „Nägel mit Köpfen“ gemacht werden sollten, „ist es zur 180-Grad-Wende gekommen“, sagt Johannes Arthofer, „die SP-Fraktion hat sich gegen das Projekt ausgesprochen, wobei die Argumente rein subjektiver Natur sind, wenn die Rede vom Verlust wertvollen Ackerbodens für immer ist.“ Wo Kies abgebaut wird, können Gruben ja auch wieder aufgefüllt werden, etwa mit Sedimenten vom Donauhochwasser.In der Schottergrube würden während der Abbauzeit – pro Jahr etwa ein Hektar - ein Bagger und ein Radlader zum Befüllen der LKW arbeiten. Als Sicht und zusätzlicher Lärmschutz würden Wände errichtet. Die abgebauten Zonen werden sofort renaturiert. Der Abtransport erfolgt über eine eigens angelegte Betriebsstraße, die in die Gemeindestraße nach Mühllacken und dann in den geplanten Kreisverkehr einbindet, nach Deinham zur Aufbereitungsanlage transportiert.Statt des „gemeinsamen Projektes“ – die Abbaufläche hätte etwa 42 Hektar betragen – verfolgt die Firma nun ein Ersatzprojekt auf ihren eigenen und eventuell auf Nachbargründen, das etwa 16 Hektar betragen soll. Geht es nach dem Willen der Mehrheit im Gemeinderat, dann soll diese Lösung auch verhindert werden.

