Bad Leonfeldnerin bei TV Show: FASHION DUELL auf Puls4

01.05.2018, 21:09 Uhr

In jeder Show geben vier Otto-Normalverbraucherinnen - ob Hausfrau, Studentin, coole Oma oder Mami - alles, um zu überzeugen. Wer hat den besten Look und Style? Die Kandidatinnen stellen sich herausfordernden Motto-Challenges. Die Outfits dazu können die Kandidatinnen im Showroom selbst aussuchen - und perfekt zusammenstellen. Wer hat den besten Style?Pro Sendung treten vier Kandidatinnen an und kämpfen um den Sieg - um den Titel "Fashion-Star der Woche" - und um einen 1.000 Euro Shopping-Gutschein von OTTO.Eine der Kandidatinnen ist die 25jährige LISA HOFER aus Bad Leonfelden.Nachdem sie bereits im Vorfeld gecastet und von einer Jury bewertet wurde – hat sie es geschafft dabei zu sein!ZU SEHEN: am Sonntag 6. Mai um 19.15 auf PULS4!Ist Lisa H. FASHION STAR der Woche?(Wiederholung: dienstags, donnerstags um 10.00 oder auf puls4.com)Promi-Jury und kultiger VIP-Coach bei der PULS 4-Show "Fashion-Duell - Jetzt fliegen die Fetzen": ist unter anderem Medienmacherin und Fashion-Ikone Uschi Pöttler-Fellner, Mode-Tycoon und Kunstfigur Harald Glööckler und Mode Start-Upper Alexander Gebhardt . Sie bewerten die Looks als Jury, Paradiesvogel und Julian F.M. Stoeckel präsentiert die neue Show und steht den Kandidatinnen bei ihrer Outfit-Wahl zur Seite.Bericht: PULS4 und Carina Hohner