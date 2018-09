Dürnbergwirt bleibt fast sicher erhalten

12.09.2018, 15:38 Uhr

Das während der Tunnelsanierung geschlossene Dürnbergwirt in Ottensheim erhält neuen Pächter.

OTTENSHEIM/LINZ (fog). Überraschend kam für viele die Insolvenz des "Gasthof Dürnberger" in Ottensheim. Laut Masseverwalter Walter Scheinecker sei eine Wiedereröffnung durch den bisherigen Unternehmer Christian Hauzeneder, der den Gastronomiebetrieb zwölf Jahre lang führte, auszuschließen."Derzeit bin ich dabei, den Gastronomiebetrieb beziehungsweise Teile des Gastronomiebetriebes zu verwerten", sagt Scheinecker, der nach wie vor nach Interessenten sucht. Die Verwertung wurde bereits veröffentlicht (siehe Zur Sache unten).Aber, so der Masseverwalter zur Rundschau: "Nachdem es neben dem Stiefsohn von Herrn Hauzeneder zwischenzeitig auch weitere Interessenten gibt, halte ich derzeit eine Neueröffnung oder Wiedereröffnung durch einen neuen Pächter in den nächsten Wochen für wahrscheinlich."

Zur Sache:

Laut Gläubigerschutzverband Alpenländischer Kreditorenverband (AKV) Europa wurden als Insolvenzursachen "Altschulden" und die Sperre des Tunnels Ottensheim angeführt. Die Tunnelsperre soll zum totalen Geschäftseinbruch geführt haben. "Die Gesamtverbindlichkeiten liegen bei 320.000 Euro", veröffentlichte der AKV Europa.Öffentliche Ediktsdatei:unter "Verkäufe und Verpachtungen in Insolvenzverfahren"Verwertung durch Insolvenzverwalter Walter Scheinecker von Hintermayr Burgstaller & Partner Rechtsanwälte, Linz, www.lawfirm.eu