Ein Tag nur für Mütter

10.05.2017, 14:56 Uhr

Vier Tipps, um die alljährliche Suche nach dem passenden Muttertagsgeschenk zu erleichtern.

BEZIRK. Am kommenden Sonntag, 14. Mai ist wieder Muttertag. Mit einem Geschenk möchte man den Mamas zeigen, dass man sie liebt, schätzt und vor allem kennt. Wer die Interessen und Vorlieben berücksichtigt zeigt, dass er sich Mühe gegeben hat. Das verleiht dem Präsent einen unbezahlbaren Wert.Wer seiner Mutter wieder mal einen Tag Entspannung vergönnt, kann Gutscheine vom Sternsteinhof in Bad Leonfelden erwerben. Die Schönheitsfarm für weibliche Gäste überzeugt nicht nur durch das persönliche Ambiente. Ist die Frau Mama ein Marc Pircher-Fan, dann ist ein Ticket für das Konzert in Engerwitzdorf sicher das Richtige. Der Musiker kommt allerdings bereits am Vortag des Muttertags, Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr ins Kulturhaus "Im Schöffl". Karten gibt es unter www.imschoeffl.at.

Geschenke von Herzen

Für Mütter, die gerne rätseln, kann ein ganz individuelles Kreuzworträtsel gestaltet werden. Dazu einfach Fragen und Antworten überlegen, die einen bestimmten Bezug zur Beschenkten haben. Selbstverständlich ist auch das Lösungswort frei wählbar, zum Beispiel Muttertag.Blumen sind jedoch die einfachste Art, Müttern an diesem besonderen Tag Freude zu bereiten. Ob im Garten selbst gepflückt, von Blumenfeldern oder in einer Blumenhandlung gekauft – wichtig ist, dass das Geschenk von Herzen kommt.