EKiZ: Das neue Semester startet

07.09.2018, 12:40 Uhr

Jährlich wird mit gemeinsam interessierten Eltern und qualitativ hochwertig ausgebildeten Referenten ein Programm für Familien und Kinder von 0 bis 12 Jahren erstellt. Im Zentrum steht die wissenschaftlich erwiesene Tatsache, dass es für Kinder schon jungen Jahren wichtig ist, Gemeinschaft und „für einander da zu sein“ zu erleben um sich in die Gesellschaft später gut einzubringen und ein zufriedenes Leben führen zu können.

Ein Auszug aus den Programm-Highlights im Herbst

Gitarrenkurs „Liedbegleitung für Anfänger“ für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren, Start am 3. Oktober, Infos unter Tel. 0664/8346 373 oder ekiz.yoyo@kinderfreunde.ccFlugdrachen basteln für Väter/Großväter/Onkel/Paten mit den KindernStart am 22. Septe,ner, Infos unter Tel. 0664/8839 5130 oder ekiz.bunterfloh@kinderfreunde.ccWaldorf Baby Gruppe für Mamas/Papas mit Babys bis ca. 18 MonatenStart am 5. Oktober, Infos unter Tel. 0664/8890 7949 oder ekiz.tipi@kinderfreunde.cc„Die Eltern-Kind-Zentren im Bezirk Urfahr-Umgebung sind als aktive Mitgestalter des unmittelbaren Lebensraumes von Familien nicht mehr aus dem sozialen Leben im Bezirk wegzudenken. Diese Rückmeldung bekommen wir sehr häufig von unseren tausenden BesucherInnen, die übers Jahr im EKIZ erleben, das sozialer Zusammenhalt gerade für Familien in einem Ort einen unverzichtbaren Wert darstellt“, schließt Martin Kraschowetz, der Vorsitzende der Familienakademie Mühlviertel.Alle Programme und Kontakte zu den Eltern-Kind-Zentren stehen auch online unter www.kinderfreunde.cc/muehlviertel zur Verfügung!