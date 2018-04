Energiemanager nimmt es mit den Urfahraner Radfahrern auf

25.04.2018, 11:28 Uhr

Die Region Urfahr West will mit "Schlag den Energiemanager" Bewusstseinsbildung fürs Biken betreiben.

GRAMASTETTEN/LINZ. Herwig Kolar ist der Energiemanager der Region Urfahr West und fährt seit dem Frühling mit dem Rad zur Arbeit.Wer zwischen 1. Mai und 21. September mindestens 21 Tage ebenfalls mit dem Rad zur Arbeit fährt, kann beim neuen Region-Urfahr-West-Bewerb "Schlag den Energiemanager" mitmachen. Es gibt auch einiges zu gewinnen.Urfahr-West ist ja von Staus durch den Pendlerverkehr geplagt. Das ist ein Mitgrund für die Klimabelastung. Alternativen, wie öffentliche Verkehrsmittel oder Radfahren liegen auf der Hand. Wenn man etwas bewirken will, dann durch Vorleben. Die Vorteile des Radfahrens sind klar. Es ist gesund, hält fit, ich verbrauche kein CO2 und benötige weniger Platz als Autofahrer.

Fakten & Infos

Die Aktion dauert von 1. Mai bis 21. September 2018. Wer in diesem Aktionszeitraum mindestens 21 Mal zur Arbeit gefahren ist, nimmt an der Schlussverlosung teil. Der Hauptpreis ist ein Stadtrad von Intersport Pötscher, aber es gibt noch viele andere schöne Preise. Das ist der Amateur-Bewerb. Beim Profibewerb geht es darum, in diesem Zeitraum mehr Kilometer als ich zu fahren. Wem dies gelingt, der kann wieder extra gewinnen. Für den Gesamtsieger wird es einen Ehrenpreis geben.Ich fahre mindestens zweimal in der Woche von meinem Wohnort in Linz bis ins Regionsbüro Urfahr West in Gramastetten über den Dießenleitenweg. Die ersten Male habe ich beim Hinauffahren an ein E-Bike gedacht. Das muss ich zugeben.Teilnehmen können alle Leute aus Urfahr West oder Leute die in Urfahr West arbeiten. Die Teilnehmer registrieren sich online unter www.radeltzurarbeit.at und tragen ihre Kilometer ein. Der Bewerb setzt die Ehrlichkeit der Teilnehmer voraus.Wir wollen die Leute vor den Vorhang holen und belohnen, die regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit fahren. Uns interessiert auch die Zahl der Radfahrer, die so etwas regelmäßig macht. Vielleicht kann sogar eine Rad-Community gegründet werden.Die Fahrrad-Schnellverbindungen nach Linz sind schlecht ausgebaut. Da braucht man nur auf den Radweg zwischen Puchenau und Ottensheim mit den vielen gefährlichen Ausfahrten sehen. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern steckt in Oberösterreich das Radfahren bei der Verkehrsplanung in den Kinderschuhen.• Aktion "Schlag den Energiemanager" der Region Urfahr West.• Fahre von 1. Mai bis 21. September mit dem Rad zur Arbeit und nimm an einer Verlosung teil. Es gibt eine Amateur- und Profiwertung.• Gewinne ein Stadtrad von Intersport Pötscher im Wert von 800 Euro, einen Gutschein von Deinrad im Wert von 200 Euro und andere Preise.• Mehr Infos zum Bewerb: schlagdenenergiemanager.at