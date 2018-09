Faszinierende Mentalshow Manuel Horeth

08.09.2018, 16:32 Uhr

Samstag, 22. September 2018 um 20:00 UhrZum Saisonstart ist es der Kultur-Werkstatt-Schnopfhagen gelungen, die spektakuläre und einzigartige Show „Mythos – Der Flügelschlag eines Schmetterlings“ in den Oberneukirchner Schopfhagen-Stadl zu bringen. MANUEL HORETH, der bekannteste Gedankenkünstler und Mentalexperte im deutschsprachigen Raum faszinierte schon tausende Besucher in seinen Liveshows sowie in den letzten Jahren Millionen von TV-Zuschauern. Ebenso ist Horeth internationaler Bestseller-Autor von mentalen Sachbüchern und Mentalberater vieler bekannter Spitzensportler.

Von Anfang an werden die Besucher mit faszinierenden Gedankentricks, mentalen Techniken, emotionaler Musik und einem fantastischen Bühnenbild in einen geheimnisvollen Bann gezogen.Es ist ein Spiel mit den Emotionen, Staunen, Verblüffung, Bewunderung – Horeth will in seinen Mentalshows zeigen, wie stark die eigenen Gedanken jeden Menschen leiten.„Wie kann das nur alles funktionieren ?“ – die Frage aller Fragen stellen sich die Zuschauer jede Minute.Stefan Raab war sprachlos, DJ Ötzi höchst fasziniert und Semino Rossi tief beeindruckt. Werden auch Sie Teil dieses spannenden Spiels und lassen Sie sich diese atemberaubende unnachahmliche Show nicht entgehen !!!Web: www.horeth.atFoto: F. MaritzKarten bei allen Raiffeisenbanken in OÖ (Ö-Ticket) und auf www.schnopfi.comVK: € 28,- AK: € 30,- Beginn: 20:00 Uhr Einlass: 19:00 Uhr Freie Platzwahl