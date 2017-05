Festlsaison startet im Mai voll durch

03.05.2017, 20:00 Uhr

Es geht Schlag auf Schlag: In den kommenden Monaten ist fast jedes Wochenende eine Veranstaltung.

BEZIRK (vom). Heiße Nächte kommen wieder auf die jungen Urfahraner von Mai bis Oktober zu. Der Startschuss für die diesjährige Festlsaison ist bereits vor wenigen Tagen gefallen und die Vereine haben nun wieder viel zu organisieren.Unter dem Motto #heitgemmamorgeninsbett werden am Loamgrubmfest in Lacken von 12. bis 14. Mai mit Sicherheit die Nächte durchgefeiert. Der Freitag steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Blasmusik. Das Programm von Viera Blech, Blechsalat, VoixxBradler, Blech Brass Brothers, Blechfrei und Blechophon besteht aber keineswegs nur aus traditionellen Märschen und Polkas. Ab 19 Uhr gibt es außerdem eine "Bradl Jam Session", bei der alle eingeladen sind, mitzumachen und mitzumusizieren.

2 x 2 Karten gewinnen

Vereine sind aktiv

Alle Festln auf einen Blick

Termine

Am selben Wochenende veranstaltet die Landjugend Alberndorf das "Rock in Tracht": Jung und Alt sind in Dirndl und Lederhose im Hammer Stadl willkommen. "Das Fest haben wir letztes Jahr anlässlich unseres 40-Jahr-Jubiläums der Volkstanzgruppe Alberndorf eingeführt. Im Rahmen dieses Festes haben wir unsere neue Volkstanztracht erstmals öffentlich präsentiert. Da die Trachtenparty im Vorjahr ein voller Erfolg war, gibt es heuer die zweite Auflage", so Daniela Brandstetter von der Landjugend Alberndorf. Für gute Stimmung sorgt die Band "Rock die Quetschn – Schwoaznstoana". "Das absolute Highlight ist aber unser selbstgebauter Bacardi-Balkon, von dem man Aussicht auf den gesamten Feststadl hat. Dort gibt es Bacardi in mehr als 15 verschiedenen Variationen." Die BezirksRundschau verlost für die große Trachtenparty am Samstag, 13. Mai, 2 x 2 Eintrittskarten auf meinbezirk.at/2078815 Auch die Urfahraner Feuerwehren sind bereits mitten im Organisieren ihrer Feste. Am 27. Mai geht beispielsweise ein Übungsbewerb bei Flutlicht in Reichenau über die Bühne. Im Anschluss lädt die Feuerwehr Reichenau zur Bewerbsparty mit der Band "Herz Ass" ein. Den perfekten Start in die Sommerferien bietet das Karibikfest der Sportunion in Herzogsdorf. Am Freitag sind die Ö3 Kommedyhirten zu Gast. Karibikfeeling kommt so richtig durch die tropischen Bars und exotischen Cocktails auf.Ein Publikumsmagnet ist auch das Jubifest der Feuerwehr Amesschlag von 21. bis 23. Juli. "Dance Inferno" ist das Motto am Freitag. Drei DJs heizen im Festzelt ein. Der Samstag startet mit einem Riesenwuzzlerturnier und einer Trachtenmodeschau. Am Sonntag erwartet die Besucher ein besonderes Event: die erste Mister Sterngartl Gusental-Wahl.Um kein Event in der Region zu verpassen, hat die Junge ÖVP bereits zum fünften Mal das "Festlheftl" gestaltet. "Wenn man auf die Festlliste schaut, so findet man von April bis September fast kein Wochenende, an dem nicht ein Fest stattfindet. Hinter der Vielzahl an Festln stecken unzählige Mitglieder der Vereine und Organisationen im Bezirk. Uns ist es wichtig, diese beim Bewerben der Festln zu unterstützen, denn wir sind nicht nur Politikmacher, sondern auch Partymacher. Mit dem Festlheftl haben Veranstalter die Möglichkeit, ihre Events unentgeltlich zu bewerben", so Melanie Wöss, Bezirksobfrau der JVP. Die Junge ÖVP verteilt diese Festlheftln bei den Festleingängen, außerdem liegen sie in den Gemeinden auf.Tourismusball, Bundesschulzentrum, Bad LeonfeldenNacht der Blasmusik, Loamgruab, LackenLoamgruabmfest, Loamgruab, LackenRock in Tracht, Hammer Stadl, AlberndorfTroadkastn Jam, Warschenhofergut, GallneukirchenHüpferfest, Stockschützenhalle, SchenkenfeldenSpring, Freudenthaler, LichtenbergStadlmania, Zaunerstadl, ZwettlWaldinger Sommerfest, Purwörth 6, WaldingFeuerwehrfest Reichenau, alter Sportplatz, ReichenauMühlstadlfest, Steinbach, AlberndorfLJ-Dämmerschoppen, Moarhof, EidenbergSommerfest, Dorfhalle, SonnbergSonnwendfeuer, Walchshofer, HerzogsdorfKOMA Jubiläumsfestival, Rodlgelände, OttensheimBezirksmusikfest, Sportplatz, ZwettlSonnwendfeuer, Pfarrwiese, St. GotthardFest auf der Badewiese, Badewiese, Bad MühllackenMarktfest, Hafenviertel, OttensheimBierfest, Ortsplatz, AlberndorfKaribikfest, Sportplatz, HerzogsdorfGallierfest, Sportplatz, ReichenthalJubiläumsfest Musikverein Traberg, Festgelände, TrabergZeltfest der Feuerwehr, VeitsdorfJubifest Amesschlag, Amesschlag 1, Bad LeonfeldenKornmandlfest, Preisinger, AltenbergHawaiifest, Etzenberger, AltenbergSeefest Feldkirchen, Badeseen, FeldkirchenKurvenfest, Liebenthal, ReichenthalDürnbergfest, Hartl vulgo Wöginger, OttensheimDie Partymeile 4211, Trendsportanlage Zeurz, AlberndorfDisco, Feuerwehrhaus Waldschlag, OberneukirchenUrwaldfest, Kobling 7, St. Martin4Seasons, Kitzelsbach 7, AltenbergRock am Stock, Stockhalle, TrabergWeinfest, Schnopfhagen Stadl, OberneukirchenOktoberfest, Tennishalle, AltenbergOktoberfest, Eschlberg 44, St. GotthardHalloweenparty, Gramastetten