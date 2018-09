Großer Applaus für Mentalist Manuel Horeth im Schnopfhagen-Stadl Oberneukirchen

23.09.2018, 11:40 Uhr

… war die spannende Show der Beeinflussung und Manipulation von Manuel Horeth. Am Samstag, 22. September 2018 gastierte der Gedankenkünstler und Mentalist im Oberneukirchner Schnopfhagen-Stadl.Es wurde viel gelacht, gestaunt und viele emotionale Momente erlebt. Unter dem Titel „Mythos – Der Flügelschlag eines Schmetterlings“ erlebte das Publikum, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings ein wesentlicher Bestandteil des Lebens ist. Am Tag trifft jeder von uns 20.000 Entscheidungen, davon 85 Prozent unbewusst. Horeth zeigte auf, dass der Mensch viele Entscheidungen trifft, weil sie von außen beeinflusst und manipuliert werden. Er zeigte auch auf, wie beeinflussbar wir eigentlich sind – jeden Tag mit allem, was wir tun. Horeth bewies an diesem Abend, dass er ein absoluter Ausnahmekünstler mit Bereich der Mentalisten ist.

Als Zuschauer fragte man sich ständig „Wie macht er das nur?“. Das ausgeklügelte Bühnenbild und die perfekt angepasste Musik trug ebenfalls ihren Beitrag zur grandiosen Show bei. Die außergewöhnliche Darbietung des sympathischen Künstler wurde vom Publikum zurecht mit viel Applaus belohnt. Ein Abend im Schnopfhagen Stadl mit und für das Publikum