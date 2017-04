Herzogsdorf holt Firmen vor den Vorhang

Rund 40 Unternehmen der Gemeinde sind bei der ersten Gewerbeausstellung vertreten.

HERZOGSDORF (vom). Eine Veranstaltung ganz im Zeichen der Herzogsdorfer Unternehmer findet am Samstag, 29. April im Gewerbepark statt."Den Grundgedanken der Gewerbeausstellung hatte die Firma K&K Bautechnik, welche mit einem Tag der offenen Tür ihr 10-jähriges Jubiläum feiern wollte. Zahlreiche Firmen im Gewerbepark schlossen sich dem an und so entstand die Idee, alle Herzogsdorfer Unternehmen im Rahmen einer großen Ausstellung zu präsentieren", erklärt Bürgermeister Alois Erlinger.

Bewusstsein schaffen

Rahmenprogramm

Aussteller

Rund 40 Firmen veranschaulichen sich und ihre Arbeit an diesem Tag. Um 10 Uhr wird die Gewerbeausstellung von Bürgermeister Alois Erlinger und Wirtschaftsbundobmann Leopold Kitzmüller im ASZ eröffnet. Dort stellt sich die Gemeinde vor und gibt Einblicke in das Gemeindewesen. Daniel Brandstetter und Manfred Schoißengeier werden als Ansprechpartner für die Bezirkshauptmannschaft Urfahr vor Ort sein. Am Gemeindestand liegt der Branchenführer aller Herzogsdorfer Bauunternehmen auf. "Mit diesem Branchenführer unter den Sammelbegriffen 'Neubau - Renovieren - Garten' wollen wir in einem ersten Schritt auf unsere heimischen Firmen aufmerksam machen und einladen, diese Schätze vor Ort auch zu nutzen. Denn vielen ist nicht bewusst, dass das Gute so nah liegt", sagt der Bürgermeister.Bei der Veranstaltung präsentiert unter anderem das Lagerhaus Garten- und Landmaschinen. Lehner Transporte und Zellinger GmbH stellen Lkws zur Schau. Neben einer Verköstigung findet ganztags ein Gewerbeflohmarkt statt. K&K Bautechnik verlost bei einem Gewinnspiel tolle Preise. Für musikalische Umrahmung sorgen die "Hansberg Buam" und die "Herzogsdorfer Böhmische". Als Beschäftigung für die Kinder gibt es eine Hüpfburg und ferngesteuerte Autos.Folgende Unternehmen stellen sich im Gewerbepark vor:• K&K Bautechnik OG• Johannes Gahleitner• Elektro Lackner• Metalltechnik Pernsteiner• Walchshofer Reifen• Lagerhaus Filiale Herzogsdorf• Spar Knollmayr• Gerhard Lehner Transporte• Schmankerltreff• Raiffeisenbank• Gartenpflege aus erster Hand• Malerei Haucherl e.U.• Die Werbezone• Rechberger• Pellets Rammerstorfer• Mechanische Fertigung Rammerstorfer• Albatros Engineering GmbH• Revitaly• Magnetix Wellness GmbH• Helene Plakolm• Peterlehner ifunk• Dominik Hofer• SOWA Travel Incentives & More• Mitmasser• PSM Bestpoint• Auto Mitter• Agentur Roither• Andreas Stadler• SAUNA.plan• Tischlerei Rath• Zellinger• Peherstorfer Horst• ASZ + BAV• Marktgemeinde + BH Urfahr• Biohort