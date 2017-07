Hilfe außerhalb Ordinationszeit

26.07.2017, 20:00 Uhr

Hausärztlicher Notdienst ermöglicht ständige Erreichbarkeit eines Arztes

BEZIRK. Was tun, wenn außerhalb der üblichen Ordinationszeiten des Hausarztes dringend ein Arzt benötigt wird? Der hausärztliche Notdienst (HÄND) wird täglich abends sowie an Wochenenden und Feiertagen durchgeführt. Unter der Rufnummer 141 geben Rotkreuz-Mitarbeiter rund um die Uhr Auskunft, welcher Arzt Dienst hat und wie man Kontakt aufnehmen kann. In der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen wird bei Bedarf der diensthabende HÄND-Arzt alarmiert. In einem persönlichen Gespräch klärt dieser mit dem Patienten ab, ob eine Visite notwendig ist. Dafür stehen ein Rotkreuz-Allradfahrzeug und ein Rettungssanitäter als Fahrer zur Verfügung. Das Fahrzeug, ein VW Tiguan, ist mit allem Notwendigen, inklusive einer kleinen Apotheke ausgestattet. Stationiert sind sowohl der Arzt als auch der Fahrer auf der Rotkreuz-Dienststelle Kirchschlag. Es gibt aber keine Ordinationstätigkeit am Stützpunkt. Zusätzlich sind an Wochenenden und Feiertagen auch zwei Ordinationen, aufgeteilt in Nord und Süd, von 9 bis 12 Uhr und 17 bis 18 Uhr geöffnet. Welche das sind, erfährt man ebenfalls über die Rufnummer 141. Der hausärztliche Notdienst gilt für alle Gemeinden des Bezirks ausgenommen Gallneukirchen, Altenberg, Engerwitzdorf, Alberndorf und Steyregg.