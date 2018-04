22.04.2018, 15:06 Uhr

In der Nacht zum 19. April 2018 brachen bisher unbekannte Täter in Gallneukirchen in einem Mehrparteienhaus ein.

GALLNEUKIRCHEN (red). „Tatort“ wurde das mit einem Vorhängeschloss gesicherte Kellerabteil. Dort heraus wurden drei hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen.