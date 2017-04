"Hut ab" vor dem Musikverein Zwettl

20.04.2017, 10:31 Uhr

Ein Fotowettbewerb soll die Zeit bis zum Bezirksmusikfest verkürzen.

ZWETTL (vom). Ein besonderes Gewinnspiel zum diesjährigen Bezirksmusikfest hat sich der Musikverein Zwettl überlegt. Bei dem Fotowettbewerb "Hut ab" können die Teilnehmer Gutscheine und ein Fotoshooting gewinnen. "Anstecknadeln gab es in den letzten Jahren bei fast jedem Bezirksmusikfest. Also brauchten wir eine Idee, wie wir unseren Strohhut bewerben könnten. So entstand das Hut-Gewinnspiel", erklärt Jaqueline Koll vom Musikverein Zwettl. Alles was die Teilnehmer dafür tun müssen ist, ein originelles Foto von einem der Strohhüte an bmf2017@mv-zwettl.at einzusenden. Jedes Monat gibt es einen Sieger, der einen Gutschein in der Höhe von 15 Euro fürs Bezirksmusik-Wochenende gewinnt. Abgestimmt wird dabei auf der Facebookseite des Musikvereins. Das Foto mit den meisten Likes gewinnt. "Aus allen eingereichten Fotos wählt im Juni dann eine Jury den Hauptgewinner. Auf diesen wartet ein individuelles Portrait-Fotoshooting im Freien unter dem Zwettler Himmel", so Koll. Die Strohhüte sind bei allen Musikern des MV Zwettl erhältlich. Die Einsendefrist endet am 15. Juni um 23.59 Uhr.Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel finden Sie hier

Bezirksmusikfest mit vielen Highlights

Von Freitag, 23. Juni bis Sonntag, 25. Juni findet das Bezirksmusikfest in Zwettl statt. Eröffnet wird das Fest-Wochenende am Freitag, um 20 Uhr, mit dem Mühlvierteler Music Award. Bei dem Bandbewerb gibt es für Mühlviertler Musikgruppen tolle Preise zu gewinnen. Bands können sich dafür unter Tel. 0676/8142 2779 0 bewerben.Am Samstag Nachmittag geht das Bezirksmusikfest mit Marschwertung über die Bühne. Im Anschluss präsentiert die Militärmusik Oberösterreich ihre Rasenshow. Nach dem Festakt sorgt Pro Solisty für Stimmung im Festzelt.Der Sonntag beginnt mit einer Festmesse mit Pater Wolfgang Haudum. Anschließend findet der Frühshoppen mit dem Musikverein Hellmonsödt und der Gruppe "Oberkrainer Power" statt. Außerdem treffen sich am Sonntag Oldtimertraktoren am Bezirksmusikfest.