Im Grenzgebiet gibt es noch viel zu tun

12.09.2018, 13:48 Uhr

Ein Puchenauer ist seit drei Jahrzehnten für das Stift Hohenfurth und die Kirche von St. Thoma im Einsatz.

SÜDBÖHMEN (fog). 1991, kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, wollte der Puchenauer Klaus Zerbs die Ruine Wittingshausen in Svatý Tomáš (deutsch St. Thoma) an der oö.-tschechischen Grenze im ehemaligen militärischen Sperrgebiet sehen. Bei diesem Besuch machte ihn ein tschechischer Förster auf die Kirche in St. Thoma aufmerksam, die damals in einem völlig desolaten Zustand war. Sie ist ein Überbleibsel von insgesamt 16 Dörfern der Pfarre Deutsch-Reichenau, die in den 50er-Jahren dem Erdboden gleichgemacht wurden. "Der Kirchturm wäre eigentlich vom Militär gesprengt worden, wenn er nicht als Ausguck gedient hätte", erzählt der Puchenauer, der gerne die alten Fotos zeigt. Zerbs initiierte die Spendenaktion "Rettet die Kirche von St. Thoma im Böhmerwald" vor mittlerweile 29 Jahren. Er nützte seine guten Kontakte in die höchsten Kreise der oö. Politik und Wirtschaft, die er als leitender Wirtschaftskammer-Mann hatte.

Projekt Hohenfurth

Fortsetzung Restaurierung:

Der 77-Jährige ist nach wie vor in seiner Pension unermüdlich in Südböhmen bei der Restaurierung der Kirche im Einsatz, die er mit tschechischen Firmen abwickelt – das gotische Bauwerk ist zu seinem Lebensprojekt geworden. Dass St. Thoma noch heute im Mühlviertel und in Bayern Bedeutung hat, zeigt sich bei den jährlich vier Messen, die im Sommer abgehalten werden. "Da ist die Kirche gesteckt voll, vor allem viele Mühlviertler kommen", so Zerbs.Ein zweites Bauwerk wurde eine Herzensangelegenheit von Klaus Zerbs: das Kloster in Hohenfurth (heute Vyšší Brod). Von 2002 bis 2016 war er Geschäftsführer des "Vereins zur Förderung des Zisterzienserstifts Hohenfurth". Dieser löste sich 2016 auf, nachdem drei Jahre lang vergeblich nach Vorstandsmitgliedern gesucht wurde. Nach der grenzüberschreitenden Landesausstellung 2013, die dem Stift mit mehr als 100.000 Besuchern sehr geholfen hatte und dem Ruhestand von Ex-Landeshauptmann Josef Pühringer wurde es schwieriger Gelder aufzutreiben.Das Kloster ist zwar weiterhin ein Publikumsmagnet, aber teils noch extrem verfallen, wie zum Beispiel die Meierei oder die Brauerei. Die Jahre des Nationalsozialismus und Kommunismus wirken nach. "Unsere Haupteinnahmequellen sind der Tourismus sowie die Holz- und Teichwirtschaft", sagt Pater Justin, der Prior des Stifts. Freudig wird Klaus Zerbs in Hohenfurth begrüßt – der Puchenauer hilft in Privatinitiative nach wie vor und durch Gelder von Sponsoren. Im Kapitelsaal des Stiftes ließ er zuletzt ein Spitzbogenfenster um 5.331,28 Euro restaurieren. Auch einige Mühlviertler Sponsoren beteiligten sich, wie Erwin und Johanna Hauser aus Lichtenberg, Firma Hochreiter Bad Leonfelden, Raiffeisenbank Bad Leonfelden, Brüder Resch Aigen, aber auch die Raiffeisenlandesbank, Reitbauer Haidershofen sowie Klaus Zerbs selbst und sein Sohn Michael Zerbs.• Spendenkonto "St. Thoma"IBAN: AT89 1500 0040 4304 4645 (Oberbank Ottensheim)• Spendenkonto "Dkfm. Dr. Klaus Zerbs, Spenden für Glasfenster Hohenfurth", IBAN AT 53 3427 70000 0007 6208 (Raiba Region Bad Leonfelden).