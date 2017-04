Käfertreffen Reichenau

Vom 2 bis 4 Juni findet wieder das Käfertreffen des MSC-REI-O-HAI am Freizeitteich von Ottenschlag statt. Es werden wieder zahlreiche historische Fahrzeuge von Volkswagen wie Käfer, Busse von T1 bis T3 und auch Karmann Ghia erwartet.

Die Mitglieder des Motorsportclubs Rund um Obfrau Karin Minichberger verwöhnen wieder mit kalten Getränken und Spezialitäten vom Grill. Auch Livemusik erwartet am Samstag Abend die Gäste und Teillnehmer.

Auf zahlreiche Besucher freut sich der MSC REI-O-HAI



Programm:



Freitag 02.Juni.2017

Anreise möglich

Barbetrieb am Abend



Samstag 03. Juni.2017

ab 08:00 Uhr Anreise

ca. 13:00 Uhr Rundfahrt

ca 18:00 Uhr Preisverleihung

am Abend Hüttengaudi mit live Musik



Sonntag 04.Juni.2017

ab 08:00 Uhr Frühstück und Heimreise