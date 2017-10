Kehrer bleibt Caritas-Direktor

16.10.2017, 18:07 Uhr

Franz Kehrer erklärte, dass er es als wichtigste Aufgabe verstehe, wirksam zu sein für die Menschen in Oberösterreich ebenso wie in den Partnerländern der Caritas weltweit. „Dazu braucht es das Hinschauen und auch das ,Berührbar-Bleiben‘ ebenso wie die Ermutigung der MitarbeiterInnen der Caritas, die der wichtigste Schatz im Wirken der Caritas sind.“ Aus dem konkreten Tun der Caritas erwachse auch „die Kraft, anwaltschaftlich für benachteiligte Menschen einzutreten“, so Kehrer.

Franz Kehrer, MAS (57), ist seit Jänner 2013 Direktor der Caritas in Oberösterreich mit rund 3.300 MitarbeiterInnen und rund 1.100 Freiwilligen. Die Organisation hat ein vielfältiges Aufgabenspektrum – von der Hilfe für Menschen in Not, über Pflege- und Familiendienste, verschiedene Wohn- und Betreuungsangebote für Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigungen bis hin zu Kindertageseinrichtungen.