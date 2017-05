Kein Hochwasserschutz für 40 Häuser in Feldkirchen

03.05.2017, 19:00 Uhr

Nicht 20, sondern 40 Häuser in Feldkirchen sind laut den fertigen Plänen des Landes in der Absiedelungszone.

FELDKIRCHEN (reis). Schlimmer wie befürchtet sehen die fertigen Hochwasserschutzpläne für Feldkirchen aus. Jetzt soll es für fast 40 Häuser in den Ortschaften Audorf, Hofham, Landshaag, Mühldorf, Weidet und an der Golfplatzstraße keinen Schutz geben. Bei einer Vorpräsentation knapp vor Ostern war gegenüber Gemeindevertretern noch von etwa 20 Objekten die Rede. Nun wurden die fertigen Pläne übermittelt – die Zahl der Absiedelungsobjekte hat sich fast verdoppelt.

Ärger bei Allerstorfer

Weniger Dämme

Besitzer von Objekten, die bei Hochwasser nicht erreichbar sein sollen und bei denen der technische Hochwasserschutz laut Land „unwirtschaftlich“ sei, würden ein Angebot zur Absiedlung erhalten. Der Gemeinderat müsste diese Objekte in Sondergebiet Überflutungszone umwidmen. Die Besitzer können sich dann noch immer frei entscheiden, ob sie bleiben oder absiedeln wollen. Aber für sie gibt es dann höchstwahrscheinlich keinen Hochwasserschutz.Verbittert sind viele Hausbesitzer, verärgert reagiert Bürgermeister Franz Allerstorfer (SP): „Wir stellen fest, dass dieser Plan in den letzten Wochen weder den Gemeindevertretern vorgestellt, noch dass er im Einvernehmen mit der Marktgemeinde erstellt wurde.“ Allerstorfer spielt den Ball gleich ans Land zurück: „Wir ersuchen die Betroffenen um Verständnis. Wir sehen uns außer Stande, die vorliegenden Planungen aus technischer oder inhaltlicher Sicht zu erklären!“ Zuständig ist die Gruppe Schutzwasserwirtschaft in der Abteilung Oberflächengewässerwirtschaft, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft, beim Land OÖ in Linz, in der Kärntnerstraße.Im neuen Plan sind die ursprünglich vorgesehenen „Dämme“ durch massive Straßenerhöhungen mit riesigen Brücken und Durchlässen im Feldkirchner Kleinstraßennetz massiv zurückgefahren worden. Im Bereich Weidet etwa sollen aber Straßenzüge erhöht werden. Erreichbar wären diese Häuser im Hochwasserfall dann über den Donaudamm bzw. den Donauradweg. Das würde kilometerlange Zufahrten bedeuten. Der Vorschlag aus Feldkirchen, dass in diesen Fällen Amphibienfahrzeuge eingesetzt werden könnten, scheint nicht an den Haaren herbeigezogen. Weil etwa auch die Golfplatzstraße nicht mehr erhöht werden soll, gibt es neuerdings auch südlich der Lauterbachsiedlung mehrere mögliche Absiedler-Kandidaten. Wo Hochwasserschutz geplant ist, sollen die Dämme rund um die Häusergruppen jene Höhe wie das Hochwasser 2013 erreichen plus eine „Zugabe“, die bis zu 50 Zentimeter haben kann. Ein heißer Diskussionsabend ist am Mittwoch, 31. Mai, 19.30 Uhr, im Schul- und Kulturzentrum zu erwarten, wenn das gesamte Schutzprojekt von den Fachleuten des Landes öffentlich erläutert wird. Bis dahin werden auch noch einige Unschärfen in der jetzigen Planung zu berichtigen sein. Am 6. Juni finden dann die Gespräche mit den direkt Betroffenen in Feldkirchen statt.